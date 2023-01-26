Об этом заявил главный финансовый дипломат Японии Масато Канда, цитирует Reuters .

"Санкции против России и поддержка Украины будут приоритетом на встречах финансовых лидеров G7 под председательством Японии", – сказал он.

Среди других вопросов, обсуждаемых странами-участниками G7, будут глобальные проблемы долга. По словам Канды Резкий рост процентных ставок в США отразился на номинированном в долларах долге стран с только что формирующимся рынком, а уже начал страдать от высоких цен на импорт продуктов питания и энергоносителей из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Кроме того, Канда отметил, что Япония работает над помощью Шри-Ланке, которая сейчас находится в самом глубоком экономическом кризисе за последние 70 лет. С этой целью она координирует свои действия с Парижским клубом стран-кредиторов и Международным валютным фондом. Это делается для обеспечения участия Индии и Китая в усилиях по реструктуризации долга острова.

Также Канда отметил, что Токио планирует возглавить обсуждение расширения регионального многостороннего соглашения о валютных свопах, которое называется Соглашением о многосторонней инициативе (CMIM). Таким образом Япония хочет подготовиться к будущим финансовым кризисам и стихийным бедствиям.

18 января стало известно, что Япония сейчас активно занимается проблемами Украины и готовится в "подходящее время" представить планы поддержки страны в войне с Россией.

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