Поддержка Украины и санкции против России: Япония очертила приоритеты G7 на 2023 год
Япония, председательствующая в G7 в этом году, обозначила приоритетные вопросы для переговоров между крупнейшими экономиками мира, среди них - вопросы полномасштабного вторжения России в Украину
Об этом заявил главный финансовый дипломат Японии Масато Канда, цитирует Reuters .
"Санкции против России и поддержка Украины будут приоритетом на встречах финансовых лидеров G7 под председательством Японии", – сказал он.
Среди других вопросов, обсуждаемых странами-участниками G7, будут глобальные проблемы долга. По словам Канды Резкий рост процентных ставок в США отразился на номинированном в долларах долге стран с только что формирующимся рынком, а уже начал страдать от высоких цен на импорт продуктов питания и энергоносителей из-за полномасштабного вторжения России в Украину.
Кроме того, Канда отметил, что Япония работает над помощью Шри-Ланке, которая сейчас находится в самом глубоком экономическом кризисе за последние 70 лет. С этой целью она координирует свои действия с Парижским клубом стран-кредиторов и Международным валютным фондом. Это делается для обеспечения участия Индии и Китая в усилиях по реструктуризации долга острова.
Также Канда отметил, что Токио планирует возглавить обсуждение расширения регионального многостороннего соглашения о валютных свопах, которое называется Соглашением о многосторонней инициативе (CMIM). Таким образом Япония хочет подготовиться к будущим финансовым кризисам и стихийным бедствиям.
- 18 января стало известно, что Япония сейчас активно занимается проблемами Украины и готовится в "подходящее время" представить планы поддержки страны в войне с Россией.
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