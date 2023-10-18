Поддержка Украины будет единственной темой следующего заседания Евросовета, - Мишель

Об этом написал президент Европейского совета Шарль Мишель в Twitter.

Евросовет на своей онлайн-встрече, посвященной Ближнему Востоку, заявил, что ЕС не уменьшит свою гуманитарную поддержку палестинцам и принимающим беженцев странам, а также останется несокрушимым в своей солидарности с Украиной.

"Наша обязанность и ответственность оставаться решительными и продолжать поддерживать Украину, так долго, как это будет необходимо. Мы будем оставаться мобилизованными в этом смысле. Украина будет единственным пунктом повестки дня следующего Европейского совета", - заявил Мишель.

Он также отметил, что Россия, безусловно, использует ситуацию на Ближнем Востоке в свою пользу и пытается распространять антиевропейские и антизападные сообщения.