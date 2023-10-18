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Война с Россией: хроника
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Главная Война с Россией Поддержка Украины будет единственной темой следующего заседания Евросовета, - Мишель

Поддержка Украины будет единственной темой следующего заседания Евросовета, - Мишель

18 октября, 2023 среда
06:47
Война с Россией

Помощь Украине в ее борьбе с российской агрессией является важнейшим принципом для Европейского Союза, который будет обсуждаться на предстоящем заседании Евросовета

Об этом написал президент Европейского совета Шарль Мишель в Twitter.

Евросовет на своей онлайн-встрече, посвященной Ближнему Востоку, заявил, что ЕС не уменьшит свою гуманитарную поддержку палестинцам и принимающим беженцев странам, а также останется несокрушимым в своей солидарности с Украиной.

"Наша обязанность и ответственность оставаться решительными и продолжать поддерживать Украину, так долго, как это будет необходимо. Мы будем оставаться мобилизованными в этом смысле. Украина будет единственным пунктом повестки дня следующего Европейского совета", - заявил Мишель.

Он также отметил, что Россия, безусловно, использует ситуацию на Ближнем Востоке в свою пользу и пытается распространять антиевропейские и антизападные сообщения.

  • Евросоюз будет продолжать помощь Украине, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке, а в бюджете ЕС заложен большой объем финансов для поддержки Украины Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам виртуального саммита ЕС, посвященного ситуации на Ближнем Востоке, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
Новости
Россия
ЕС
помощь Украине
поддержка Украины
Урсула фон дер Ляйен
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