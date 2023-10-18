Поддержка Украины будет единственной темой следующего заседания Евросовета, - Мишель
Помощь Украине в ее борьбе с российской агрессией является важнейшим принципом для Европейского Союза, который будет обсуждаться на предстоящем заседании Евросовета
Об этом написал президент Европейского совета Шарль Мишель в Twitter.
Евросовет на своей онлайн-встрече, посвященной Ближнему Востоку, заявил, что ЕС не уменьшит свою гуманитарную поддержку палестинцам и принимающим беженцев странам, а также останется несокрушимым в своей солидарности с Украиной.
"Наша обязанность и ответственность оставаться решительными и продолжать поддерживать Украину, так долго, как это будет необходимо. Мы будем оставаться мобилизованными в этом смысле. Украина будет единственным пунктом повестки дня следующего Европейского совета", - заявил Мишель.
Он также отметил, что Россия, безусловно, использует ситуацию на Ближнем Востоке в свою пользу и пытается распространять антиевропейские и антизападные сообщения.
- Евросоюз будет продолжать помощь Украине, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке, а в бюджете ЕС заложен большой объем финансов для поддержки Украины Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам виртуального саммита ЕС, посвященного ситуации на Ближнем Востоке, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.4 Покупка 37.4Продажа 38.14
- EUR Покупка 39.52Продажа 40.62
- Актуальное
- Важное