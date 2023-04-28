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Поддержка украинской интеграции в ЕС и НАТО: президенты Украины, Чехии и Словакии подписали совместную декларацию

28 апреля, 2023 пятница
18:43
Мир

Президенты Владимир Зеленский, Чехии Петр Павел и Словакии Зузана Чапутова подписали совместную декларацию о поддержке европейской и евроатлантической интеграции Украины

Об этом говорится на сайте президента Украины.

"Благодарен Словакии и Чехии за поддержку интеграции нашего государства в европейское и евроатлантическое сообщество. Соответствующие принципы зафиксированы в совместной декларации, которую мы только что подписали", - сказал Владимир Зеленский на пресс-конференции.

На сайте главы государства отмечается, что президенты Чехии, Словакии и Украины:

  • отмечают разделение универсальных ценностей, включая уважение достоинства, свободы, демократии, равенства и разнообразия, верховенства права и уважения прав человека, в частности прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и свободы СМИ, которые являются основой проекта ЕС;
  • согласны, что суверенная, свободная и демократическая Украина является одним из ключевых факторов обеспечения безопасности и стабильности в Европе;
  • подтверждают взаимную заинтересованность в продвижении и дальнейшем углублении взаимного сотрудничества и партнерства в таких областях, как экономика, торговля, энергетика или инфраструктура, исследования и наука;
  • осуждают попытки Российской Федерации силой изменить международно признанные границы, что угрожает как основам мира и стабильности в Европе, так и международной безопасности, чему необходимо противостоять коллективно и глобально;
  • повторяют, что Россия должна немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска и военизированные формирования с международно признанной территории Украины и прекратить военные операции, как это четко предусмотрено в решении Международного суда ООН от 16 марта 2022 года;
  • отмечают, что Украина имеет исключительное право определять условия будущих мирных переговоров для достижения длительного и справедливого мира для будущих поколений, и выражают свою поддержку формуле мира Президента Владимира Зеленского в связи с Глобальным саммитом мира, который должен быть созван, как только сложатся необходимые условия;
  • выражают сожаление в связи с ужасающими последствиями нарушения прав человека и гуманитарными последствиями агрессивной войны Российской Федерации против Украины, а также нарушениями международного гуманитарного права, включающими непрерывные нападения на критическую инфраструктуру по всей Украине с разрушительными последствиями для повседневной жизни гражданского населения;
  • выражают серьезную обеспокоенность ростом числа жертв среди гражданского населения, включая женщин и детей, что приводит к тому, что миллионы беженцев и внутренне перемещенных лиц постоянно нуждаются в гуманитарной помощи, а также особенно шокированы зверствами и жестоким обращением с женщинами и детьми, включая убийства, пытки, изнасилования, принудительные перемещения, депортациюй и смену статуса;
  • отмечают свою твердую приверженность привлечению к ответственности и обеспечению полной ответственности всех лиц, виновных в действиях, составляющих военные преступления, преступления против человечности и другие самые серьезные преступления в соответствии с международным правом, совершенные против Украины и ее народа, включая преступление агрессии, а также поддерживают усилия по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины;
  • отмечают, что санкции играют важную роль в прекращении агрессивной войны России и призывают другие страны присоединяться к ним и/или предотвращать их обход;
  • осознают важность послевоенного восстановления и будущего возмещения ущерба, нанесенного Украине агрессором, обязуются в этой связи продолжить проработку возможностей использования замороженных активов Российской Федерации;
  • напоминают об историческом решении лидеров ЕС от 23 июня 2022 года о признании европейской перспективы Украины и предоставлении стране статуса кандидата. Украина высоко ценит решительную поддержку Словацкой и Чешской Республик в этом отношении и ожидает начала переговоров о вступлении в 2023 году;
  • признают значительный прогресс, который Украина уже достигла в приближении к стандартам ЕС с момента принятия Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и начала действия углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли на фоне беспрецедентных вызовов, вызванных продолжающейся агрессией России;
  • в очередной раз подтверждают, что Словацкая и Чешская Республики готовы продолжать поддерживать динамичный процесс вступления Украины в ЕС на основе прогресса ее реформ, в частности, по семи рекомендациям, изложенным в заключении Европейской комиссии, а также постепенной интеграции Украины в политику и функционирование ЕС с особым акцентом на внутреннем рынке. ЕС;
  • согласны, что продолжение имплементации структурных реформ Украиной при содействии ЕС и его государств-членов имеет важное значение для усиления устойчивости Украины и ее процветания. Словацкая и Чешская Республики будут продолжать помогать Украине в ее трансформационных усилиях, в частности, путем обмена опытом интеграции;
  • в который раз подтверждают необходимость прозрачного процесса восстановления и послевоенной реконструкции Украины на основе программ реформ ЕС и в тесном сотрудничестве с гражданским обществом для обеспечения европейского будущего современной Украины, а также выражают взаимную заинтересованность в совместной работе по оказанию помощи в восстановлении там, где это безопасно и возможно;
  • подтверждают взаимный интерес к сохранению и дальнейшему усилению обороноспособности Украины против российской агрессии, а также поддержку Словацкой и Чешской Республик в оказании необходимой помощи и укреплении взаимного сотрудничества в сфере военной промышленности и военной подготовки;
  • соглашаются в дальнейшем поощрять мощную международную политическую, практическую и материальную поддержку Украины, направленную на обеспечение ее способности эффективно защищать свои территории на суше, море и в воздухе;
  • подтверждают свое намерение сотрудничать на европейских и международных форумах по освобождению временно оккупированных Россией территорий Украины, в частности, путем продвижения формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского и международной Крымской платформы;
  • отмечают глобальную важность последовательных усилий Украины по продолжению Черноморской зерновой инициативы и гуманитарной программы "Зерно из Украины", направленных на укрепление продовольственной безопасности во всем мире, и соглашаются уменьшить риски злоупотребления зелеными коридорами;
  • выражают готовность содействовать процессам новых международных мер безопасности для Украины к ее членству в НАТО;
  • приветствуют значительный прогресс Украины в продвижении на пути евроатлантической интеграции, в частности, относительно растущей оперативной взаимосовместимости страны со стандартами НАТО;
  • подтверждают свою приверженность укреплению совместных усилий для обеспечения дальнейшего прогресса в имплементации Украиной стандартов ЕС и НАТО на пути к членству в обеих организациях;
  • подчеркивают, что Словацкая и Чешская Республики как две страны-члены НАТО готовы усилить свою поддержку стремления Украины присоединиться к Альянсу, как только это позволит условия;
  • соглашаются, что Словацкая Республика, Чешская Республика и Украина будут тесно сотрудничать по всем вышеупомянутым вопросам в двустороннем, трехстороннем или многостороннем форматах.

Напомним, в среду, 26 апреля, президент Владимир Зеленский выступил на Конференции по восстановлению Украины, которая проходила в Риме.

Общество
Украина
ЕС
Словакия
Чехия
Владимир Зеленский
Война с Россией
НАТО
поддержка Украины
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