Поддержка суверенитета и безопасности Украины, звонок Шойгу и ситуация на поле боя: Резников и министр обороны США Остин провели разговор
Министры обороны Украины и США обсудили ситуацию и потребности украинцев на поле боя
Об этом Ллойд Остин рассказал на своей странице в Twitter.
По его словам, Остин имел телефонный разговор с Алексеем Резниковым о ситуации на поле боя и нуждах Украины.
В ходе разговора министр обороны США рассказал Алексею Резникову о своем разговоре с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
"Я подтвердил нашу непреклонную поддержку суверенитета и безопасности Украины", - добавил Остин.
- 9 мая президент США Джо Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины.
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