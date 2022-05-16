Об этом Ллойд Остин рассказал на своей странице в Twitter.

По его словам, Остин имел телефонный разговор с Алексеем Резниковым о ситуации на поле боя и нуждах Украины.



В ходе разговора министр обороны США рассказал Алексею Резникову о своем разговоре с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

"Я подтвердил нашу непреклонную поддержку суверенитета и безопасности Украины", - добавил Остин.

9 мая президент США Джо Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины.

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