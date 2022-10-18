"Поддержка страны на собственном примере: платим налоги, поддерживаем команду, помогаем ВСУ", – СЕO Parimatch Ukraine

За практически 2 года (2021 год и 9 девять месяцев 2022 года Parimatch Ukraine, как организатор азартных игр, оплатил 354,3 миллиона гривен в госбюджет Украины за лицензии и налоги: 216 млн гривен – за лицензии на организацию и проведение букмекерской деятельности и 46,8 млн гривен – за лицензии на казино в сети Интернет. Еще 91,5 млн гривен компания перечислила в бюджет Украины, они будут направлены на проекты в сфере медицины, спорта, науки, культуры и образования страны. Об этом рассказала CEO Parimatch Ukraine в интервью изданию Liga.net.

“Parimatch Ukraine является первым легальным букмекером в Украине и довольно долго был единственным. Это свидетельствует лишь об одном – мы готовы придерживаться всех финансовых обязательств перед государством и собственным примером демонстрировать, что такое честный и ответственный бизнес”, — отметила CEO Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.

По словам генерального директора, построить успешный бизнес невозможно было без команды, которая в рекордно короткие сроки смогла восстановить большинство бизнес-процессов. Это стало возможным благодаря инвестициям в прошлом, когда еще во времена ковида в компании уделяли внимание автоматизации процессов и налаживанию процессов для возможности работать онлайн. Компания до сих пор продолжает выплачивать компенсацию сотрудникам, попавшим под оптимизацию весной, особенно если эта помощь остается единственным источником дохода для семьи. В компании также возмещают обучение для получения новой специальности, чтобы у бывших сотрудников были большие шансы в поиске работы. Сохраняется полная заработная плата тем сотрудникам, которые служат в рядах ВСУ.

"Пока наши ребята находятся в ВСУ, мы продолжаем их поддерживать, в том числе и финансово. Несмотря на принятый закон, предусматривающий освобождение работодателя от этих выплат. Конечно, мы сохраняем рабочие места и очень ждем возвращения наших защитников", — добавляет Н.Гилевич.

С самого начала полномасштабной войны Parimatch изменил вектор социальных проектов. Бренд сфокусировал внимание на помощи Вооруженным силам Украины и гуманитарным инициативам по поддержке украинцев, пострадавших от военных действий. В течение 8 месяцев Parimatch постоянно технологически усиливает защитников Украины, передает средства индивидуальной защиты и военное оборудование: дроны, тепловизоры, амуницию и бронежилеты, тактические очки, автомобили и топливо по просьбам командиров воинских частей. Общая сумма помощи от Parimatch составляет 269 млн гривен.