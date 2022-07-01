Поддержка Путина мне не понятна, - легенда Формулы-1 Хэмилтон
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон не понимает, как можно поддерживать президента России Владимира Путина
Об этом сообщает Planet F1 .
Хэмилтон отреагировал на высказывания экс-управляющего Формулы-1 Берни Экклстоуна, поддержавшего Путина и заявившего, что "все украинцы были российским народом".
"Нам больше не нужно слушать кого-то, кто поддерживает войну, перемещение людей, убийства людей. Поддержка такого человека – вне моего понимания. Я не мог поверить в то, что услышал. Такие взгляды отбрасывают нас на десятилетия, и нам еще придется увидеть всю тяжесть и боль. Нам не нужно поддерживать таких людей, нам нужно смотреть в будущее. Не давайте слова людям, которые не могут привнести ничего хорошего", – заявил семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон.
- Напомним, в октябре 2020 года Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Айфель и повторил достижение Михаэля Шумахера по количеству побед на этапах ЧМ.
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