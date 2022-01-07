Поддержка независимых институтов, борьба с коррупцией, имплементация ключевых законов: послы G7 назвали приоритеты на 2022 год
Послы стран Большой семерки в Украине назвали приоритетами своей работы в 2022 году поддержку независимых институций и уменьшение коррупции в Украине
Об этом говорится в Twitter послов G7.
"Каковы будут приоритеты работы Группы послов G7 в 2022 году? Группа продолжит поддерживать независимые институции, стремительное снижение уровня коррупции и более процветающую и устойчивую экономику Украины. Это означает не только принятие ключевых законодательных актов, но и их успешную имплементацию и таким образом достижение ощутимых результатов для всех украинцев", - говорится в сообщении.
- Напомним, группу послов G7 в Украине в 2022 году возглавила Германия.
- Ранее послы G7 подвергли критике отказ конкурсной комиссии назначить руководителя САП, победившего в конкурсе.
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