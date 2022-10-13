Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в фейсбуке.

"Важное изменение ситуации в нашу пользу - несколько стран Африки, ранее воздерживавшихся во время голосований или не принимавших в них участие, теперь проголосовали "За", - сказал министр.

Он добавил, что с лидерами этих стран в предыдущие недели и месяцы говорил президент Владимир Зеленский, сам Кулеба встречался с их министрами во время первого в истории украинской дипломатии турне министра иностранных дел по странам Африки.

"Этот результат доказывает: нужно говорить с африканцами, азиатцами, латиноамериканцами, доносить правду, убеждать. Историческая резолюция ГА ООН продемонстрировала, что Украину поддержали не только наши евроатлантические союзники, но больше стран Глобального Юга", - добавил Кулеба.

13 октября ПАСЕ признала российский режим террористическим. Впервые в истории Совет Европы заявил, что Украине нужно дать оружие, в том числе системы ПВО для защиты гражданского населения. Среди других важнейших шагов резолюции – скорейшее создание международного трибунала для России. Также отмечается, что пребывание РФ в Совбезе ООН является нелегальным, "нет юридических оснований, почему они там находятся". Таким образом, ПАСЕ стала первой международной организацией, признавшей российский режим террористическим.

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