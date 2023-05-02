Поддержка контрнаступления ВСУ: Дания выделила Украине новый пакет военной помощи более чем на $250 млн
Парламент Дании принял решение выделить Украине новый пакет военной помощи стоимостью 1,7 млрд датских крон (свыше $250 млн) – он стал крупнейшим со стороны Копенгагена
Об этом сообщил глава минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен после заседания комитета по внешней политике, информирует датское издание DR.
"Это (новый пакет помощи, – ред.) означает, что мы помогаем украинской противовоздушной обороне. На это есть спрос", – заявил Поульсен.
Согласно принятому решению Дания передаст Украине машины для разминирования, боеприпасы, полевые мосты и средства на противовоздушную оборону.
Пожертвование является крупнейшим пакетом помощи от Дании на сегодняшний день и направляется в поддержку украинского наступления.
"Это поможет поддержать возможности, которых не хватает украинской стороне для успешного наступления сейчас, когда украинцы планируют отвоевать территории, оккупированные россиянами", - пояснил Поульсен.
Издание отмечает, что средства будут переданы из Украинского фонда, составляющего 7 миллиардов крон. Общая поддержка Украины со стороны Дании достигла 11 миллиардов датских крон.
- В апреле стало известно, что Дания вместе с Нидерландами передают Украине 14 танков Leopard 2 немецкого производства.
- В конце апреля стало известно, что ВСУ получили самоходные артиллерийские установки Caesar от Дании, и они уже становятся на боевое дежурство.
- Также 29 апреля правительство Дании запустило новую программу поддержки Украины на 2023 год, в том числе выделят 1 млрд евро на восстановление страны.
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