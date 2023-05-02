Об этом сообщил глава минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен после заседания комитета по внешней политике, информирует датское издание DR.

"Это (новый пакет помощи, – ред.) означает, что мы помогаем украинской противовоздушной обороне. На это есть спрос", – заявил Поульсен.

Согласно принятому решению Дания передаст Украине машины для разминирования, боеприпасы, полевые мосты и средства на противовоздушную оборону.

Пожертвование является крупнейшим пакетом помощи от Дании на сегодняшний день и направляется в поддержку украинского наступления.

"Это поможет поддержать возможности, которых не хватает украинской стороне для успешного наступления сейчас, когда украинцы планируют отвоевать территории, оккупированные россиянами", - пояснил Поульсен.

Издание отмечает, что средства будут переданы из Украинского фонда, составляющего 7 миллиардов крон. Общая поддержка Украины со стороны Дании достигла 11 миллиардов датских крон.