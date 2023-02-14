Об этом сообщает Sky News со ссылкой на американских чиновников.

Чиновники заявили, что администрация Байдена готовит несколько заявлений, направленных на то, чтобы продемонстрировать несгибаемую поддержку Украины со стороны США в связи с годовщиной войны на следующей неделе.

Это включает в себя новые санкции против России и потенциальный пакет помощи в размере $10 млрд, чтобы помочь правительству в Киеве продолжать функционировать.

Помощь в размере $10 млрд будет прямой бюджетной помощью украинскому правительству, добавили чиновники.

Ожидается также, что в ближайшие дни будет объявлено о еще одном крупном пакете военной помощи для Украины, сообщили официальные лица.