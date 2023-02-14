Поддержка функционирования правительства: США планируют предоставить Украине новый пакет помощи на $10 млрд, - СМИ
США готовят новый пакет помощи на сумму $10 млрд для поддержки правительства Украины к годовщине полномасштабного вторжения РФ
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на американских чиновников.
Чиновники заявили, что администрация Байдена готовит несколько заявлений, направленных на то, чтобы продемонстрировать несгибаемую поддержку Украины со стороны США в связи с годовщиной войны на следующей неделе.
Это включает в себя новые санкции против России и потенциальный пакет помощи в размере $10 млрд, чтобы помочь правительству в Киеве продолжать функционировать.
Помощь в размере $10 млрд будет прямой бюджетной помощью украинскому правительству, добавили чиновники.
Ожидается также, что в ближайшие дни будет объявлено о еще одном крупном пакете военной помощи для Украины, сообщили официальные лица.
- Напомним, США могут передать Украине оружие и патроны, изъятые у контрабандистов у побережья Йемена.
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