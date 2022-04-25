Поддержка Франции станет сильнее, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонные переговоры с французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом
Об этом Кулеба сообщил в Twitter.
"Я поздравил президента Макрона и его команду с победой. Мой французский коллега подтвердил, что поддержка Францией Украины будет еще сильнее. Обсудили дальнейшие санкции против России, поставки оружия Украине и статус Украины кандидата в ЕС", - говорится в сообщении.
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