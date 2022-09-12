"Поддержка ЕС будет продолжаться непрерывно": Боррель и Кулеба обсудили контрнаступление ВСУ и помощь Украине
Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в понедельник, 12 сентября, провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой
Об этом Боррель и Кулеба сообщили в Twitter.
"Обсудил с Дмитрием Кулебой обнадеживающее продвижение контрнаступления Украины для восстановления своей территориальной целостности. Поддержка ЕС будет продолжаться непрерывно, наша стратегия работает: помочь Украине дать отпор, давить на Россию санкциями и поддерживать партнеров по всему миру", - отметил Жозеп Боррель.
"Жозеп Боррель позвонил мне, чтобы выразить свое восхищение силами обороны Украины, которые освобождают новые территории от российской оккупации, и уважение к ним. Он рассказал о дальнейших путях помощи ЕС Украине и приближении мира. Я просил оружие, санкции, финансовую помощь", – сообщил Дмитрий Кулеба.
- Европейский Союз должен предоставить Украине транш на €3 млрд уже в октябре, это последняя часть обещанной помощи на общую сумму €9 млрд.
- 11 сентября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен назвала украинцев мужественными в борьбе против России и пообещала, что Европейский союз поможет отстроить страну
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