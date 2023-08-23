Поддержка энергетики Украины: Британия предоставила 200 млн фунтов и 750 тонн оборудования, в Киев прибыл профильный чиновник

Об этом сообщил в Facebook министр энергетики Герман Галущенко.

"Это не только 750 тонн оборудования и почти 200 миллионов фунтов стерлингов для поддержки нашей энергетики. Прежде всего, это искренняя вера в нашу Победу!", - подчеркнул он.

Галущенко показал Шаппсу поврежденный террористическими ударами России энергетический объект, добавив, что так выглядит большинство энергообъектов страны после российских атак.

Чиновники вместе прошлись по Крещатику, где экспонируют разбитую технику врага.

Министр энергетики выразил надежду, что в следующий раз встретится с Грантом на Крещатике уже на параде Победы и продемонстрирует британскому гостю восстановленные и модернизированные энергообъекты Украины.

Фото: Герман Галущенко

Фото: Герман Галущенко