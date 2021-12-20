Поддержка членства Украины в ЕС и НАТО: президенты Украины, Литвы и Польши подписали декларацию
Президенты Украины Владимир Зеленский, Республики Польша Анджей Дуда и Литовской Республики Гитанас Науседа подписали совместную декларацию, фиксирующую поддержку членства Украины в Европейском Союзе и НАТО
Об этом рассказал президент Зеленский по результату саммита Люблинского треугольника в Гуте Ивано-Франковской области, передает Укринформ.
"Совместная декларация фиксирует четкую поддержку членства Украины в ЕС и НАТО, борьбу с российской агрессией", - отметил Зеленский.
Президент добавил, что лидеры Люблинского треугольника сегодня скоординировали шаги по поддержке европейской и евроатлантической интеграции Украины на 2022 год.
Справка: Люблинский треугольник - трехсторонний региональный альянс для политического, экономического, культурного и социального сотрудничества между Литвой, Польшей и Украиной, целью которого является укрепление диалога между странами, поддержка интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО и совместное противодействие российской агрессии в Украине.
- Напомним, 20 декабря началась трехсторонняя встреча президентов Украины, Литвы и Польши в государственной резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области.
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