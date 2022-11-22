Поддержка бюджета. Украина получит от Франции льготный кредит на сумму до €100 млн
Французское агентство развития предоставит Украине кредит до 100 млн евро на льготных условиях для финансирования расходов общего фонда госбюджета
Об этом сообщило министерство финансов Украины.
Французское агентство развития выступило с инициативой предоставить Украине кредит на льготных условиях в размере до 100 млн. евро для осуществления финансирования расходов общего фонда госбюджета.
Согласно условиям, на сумму кредита начисляются проценты по процентной ставке 1,04% годовых.
Окончательное погашение кредита осуществляется через 15 лет с даты кредитного договора (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком 5,5 лет с даты заключения кредитного договора).
Привлечение средств осуществляется в соответствии с кредитным договором между Украиной и Французским агентством развития.
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