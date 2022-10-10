Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Блинкена.

"Только что разговаривал с Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить поддержку Украины со стороны США после ужасных ударов Кремля сегодня утром. Мы продолжим оказывать непоколебимую экономическую, гуманитарную и безопастностную помощь, чтобы Украина могла защитить себя и позаботиться о своем народе", - заявил Блинкен.

Кулеба отметил в Twitter, что стороны сошлись во мнении, что Россия не должна избежать наказания за ракетные удары по Украине. Во время разговора министр также отметил, что Украина нуждается в укреплении обороноспособности, Россия - в новых санкциях, а Москва должна ответить за терроризм.

Напомним, утром 10 октября россияне ударили по объектам критической инфраструктуры Киева, по меньшей мере, 5 человек погибли.

Также враг выпустил более десяти ракет по Днепропетровщине: погибли по меньшей мере 4 человека, 19 раненых.

Ударили ракетами по Кривому Рогу , в некоторых районах города нет воды и электрики, по Франковщине , в Тернопольской области сработала ПВО.

Также пострадали многие другие области и города Украины. Во многих из них из-за обстрелов россиян произошли перебои с мобильным интернетом и связью.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb