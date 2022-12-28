Об этом в эфире Еспресо заявила руководительница проекта "Балканский обозреватель" Наталья Ищенко.

"Конфликт между Сербией и Косово следует рассматривать в контексте российско-украинской войны. Очевидно, что Россия хочет вовлечь в косовский конфликт в контекст переговоров с глобальным Западом. Для Москвы война против Украины - часть войны с западным миром", - отметила она.

По мнению Ищенко, сербско-косовский фронт еще один такой конфликт.

"Это сугубо российская война потому, что Сербия двигает войска, приводит их в боевую готовность, но они все повторяют, что они за мир. Они не заявляют, что вот-вот начнут войну, но есть радикальные силы в Сербии, которые поддерживаются направлению Россией . Они хотят начала непосредственно боевых действий", - подчеркнула журналистка.

Она отметила, что последние дни эти группы радикалов уже начали собираться.

"Блокировать дороги, пытаться прорываться в Косово через пункты пропуска. У них были даже столкновения с сербскими правоохранителями, которые не хотели допускать провокаций. Эта гибридная российская составляющая будет постепенно превращаться в силовую. У нас будет сербско-косовский конфликт с российским участием. Насколько РФ удастся расшатать ситуацию - мы увидим в ближайшее время, но потенциал у них есть", - подытожила Ищенко.

10 декабря сообщалось, что Косово перенесло выборы в населенных сербами районах с 18 декабря на 23 апреля 2023 года из-за повышенного уровня опасности. А сотни сербов в Косово соорудили баррикады на дорогах Севера страны, так что они заблокировали движение транспорта на основных пунктах пропуска с Сербией. Для перекрытия движения использовались грузовики, машины скорой помощи и сельскохозяйственная техника. Это произошло на фоне роста напряженности, которая отмечалась взрывами, стрельбой и нападением на полицейский патруль 8 декабря.

16 декабря правительство Сербии направило миротворческому контингенту НАТО KFOR запрос с просьбой разрешить стране направить в Косово около 1000 полицейских и армейцев.

В этот же день Сербия пригласила у НАТО разрешение на введение своих войск в Косово.

17 декабря премьер-министр Косово Альбин Курти предупредил о попытках России повысить напряженность в отношениях между его страной и Сербией из-за того, что война в Украине для Москвы идет неудачно.

Уже 26 декабря сербские военнослужащие были приведены в состояние повышенной боевой готовности. А 27 декабря сербы начали возводить новые баррикады на севере Косово, впервые перекрыв улицы в центре одного из главных городов – Митровицы.