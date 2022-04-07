Поддерживаю видение Европарламентом "формулы победы": больше оружия Украине, тотальное энергетическое эмбарго для агрессора, – Порошенко
Петр Порошенко поблагодарил европейских партнеров за поддержку и приветствовал одобрение Европейским парламентом мощной программной Резолюции по поддержке Украины
Об этом он написал на своей facebook-странице.
"Благодарю за решительность и смелость наших европейских партнеров и союзников, которые демонстрируют неизменное единство и солидарность с украинским народом в борьбе с российским нашествием", - написал Порошенко.
Он подчеркнул, что полностью поддерживает и разделяет видение Европарламентом "формулы победы": больше оружия Украине, более болезненные и невыносимые санкции против России, в частности тотальное энергетическое эмбарго и полная международная изоляция агрессора, большая координация санкционного режима и привлечение к санкционному режиму третьих стран, больше помощи Украине, в частности, новый план Маршала на восстановление нашего государства, а также быстрое предоставление Украине статуса страны-кандидата на членство в Европейском Союзе.
"Буду продолжать активно продвигать эту повестку дня в своих личных и межпартийных контактах по линии Европейской народной партии и Международного демократического союза. Вместе мы обязательно победим!" – добавил Порошенко.
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