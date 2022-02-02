"Поддерживаю реакцию Арахамии и партии": Зеленский о деле нардепа-"слуги" Трухина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает исключение нардепа Трухина из партии "Слуга народа"
Об этом он сказал на совместном брифинге с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте, передает Еспресо.TV .
"Я полностью поддерживаю реакцию Давида Арахамии, реакцию партии "Слуга народа". Я думаю, что все единогласно поддерживают, чтобы уволить господина Трухина из партии "Слуга народа". Это вопрос справедливости. Несмотря на то, депутат ты или любой человек любой профессии - все должны быть равны перед законом. Поэтому все должны отвечать, и все, поверьте мне, точно будут отвечать, несмотря на то, какой это проступок", - заявил Зеленский.
Он добавил, что депутаты должны нести особую ответственность за правонарушения и подчеркнул, что ожидает такой же реакции от правоохранителей и депутатов партии "Слуга народа".
- Напомним, 23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения вызвал ДТП по дороге из Полтавы в Киев.
- В полиции прокомментировали ДТП с нардепом Трухиным. Дело передали в ДБР .
- Государственное бюро расследований допросило по делу о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина более 10 свидетелей, однако самого нардепа не допрашивали .
- Журналисты обнародовали видео , на котором Трухин после ДТП предлагал полицейскому деньги за разрешение скрыться с места аварии.
- Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия анонсировал исключение нардепа Трухина из фракции и партии.
- 2 февраля 2022 года нардеп Александр Трухин был исключен из партии "Слуга народа".
- МВД назвало дело "слуги" Трухина подследственным ДБР, в Бюро заявили, что патрульный не предоставил им видео общения с нардепом.
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