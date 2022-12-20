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"Поддерживайте героев": Зеленский обратился к украинцам после поездки во фронтовой Бахмут

20 декабря, 2022 вторник
22:14
война с Россией

Президент Владимир Зеленский после поездки в Донецкую область призвал украинцев поддерживать защитников страны, противостоящих атакам российских оккупантов

Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении.

"Посмотрите, какое у России наступление, что она оставляет там, куда заносит свое знамя. Выжженная земля, уничтоженная жизнь... Боль, руины и могилы - это так называемый "русский мир". Именно это останавливают наши герои. Именно это они изгоняют из Украины, шаг за шагом возвращая жизнь на нашу землю, куда ступили оккупанты, и чтобы это движение было, чтобы была наша граница, чтобы мы возвращали украинский флаг городам и селам на юге и востоке нашего государства, есть Бахмут, есть крепость, есть наши героические защитники. Каждый день, который они выстояли там, каждый удар, который они выдержали там, каждая атака, которую они отбили, и каждая контратака, которую они совершили, - это жизнь для Украины. Спасибо всем мамам и папам, женам и детям наших героев, которые спасают Украину именно там! И я прошу всех наших людей: где бы вы ни были, пожалуйста, поддерживайте украинских героев, которые держатся против самых жестоких атак оккупантов, против самых безумных русских ударов... Поддерживайте наш Бахмут - истерзанный, но непокоренный, - и его защитников", - сказал Зеленский.

Президент также пообещал делать "все возможное и невозможное" для обеспечения украинских военных.

"Мы будем делать все возможное и невозможное, ожидаемое и неожиданное, чтобы у наших героев было все необходимое для побед. Для результатов, которых ожидают все украинцы. Которых ожидают все наши города и села на линии фронта. Это Марьинка, это Угледар, это Торецк, это Соледарь, Клещиевка... Это наша Луганщина, это наш юг Украины, это наш Крым. Украина ничего своего не будет оставлять врагу. Эта неделя чрезвычайно важна для Украины – для того, чтобы пройти эту зиму и следующий год. Чтобы получить необходимую поддержку и чтобы украинский флаг наконец-то воцарился на всех участках нашей с вами границы - границы Украины. Наши бойцы дали мне сегодня наш флаг и попросили передать его тем, чьи решения очень важны для Украины, для всех наших воинов. Обязательно мы это сделаем. Мы обязательно выстоим. Обязательно получите для Украины необходимую поддержку!" - сказал Зеленский.

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