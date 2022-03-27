Поддерживать убийство своих друзей – это безумие, - украинский скелетонист Гераскевич о спортсменах, солидарных с действиями РФ

Об этом сообщает CNN .



"Спортсмены являются очень мощным инструментом российской политики и пропаганды, и когда эти люди поддерживают войну, то многие в России тоже начинают делать это. Невозможно поверить, когда видишь посты спортсменов, с которыми соревнуешься, и они поддерживают войну. Я понимаю, что пропаганда работает, но это безумие. Поддерживать убийство своих друзей – это безумие. Им следует запретить выступать, потому что главная миссия спорта – принести мир и единство в мир, а не войну", – сказал украинский скелетонист Владислав Гераскевич.

10 февраля украинский скелетонист Владислав Гераскевич на Олимпиаде-2022 призвал Россию прекратить войну в Украине. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb