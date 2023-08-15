Об этом пишет dev.ua.

Отмечается, что блокировка произошла 10 августа 2023 года. На следующий день один из соорганизаторов фестиваля Степан Прохоренко сообщил , что администрация X отклонила три апелляции на блокировку. В то же время в процессе страница Indie Cup потеряла более 2 тысяч подписчиков.

"Мы предполагаем, что действие аккаунта приостановлено в результате массовой кампании уведомлений со стороны российских граждан из-за нашей работы по сбору средств для украинских волонтеров и вооруженных сил", - подчеркнул Прохоренко.

По его словам, в прошлом году организация провела Indie Cup Ukraine, Фестиваль украинских игр, в Steam и запустила сайт об украинской игровой индустрии.

Прохоренко призвал неравнодушных пользователей писать обращение в поддержку социальной сети с просьбой разблокировать страницу Indie Cup. Отмечается, что на этот призыв откликнулись многие известные западные и украинские разработчики. Это, в частности, основатель и креативный директор студии The Outsiders Дэвид Гольдфарб, один из разработчиков Metal: Hellsinger, инди-разработчик, автор Farlanders Андрей Бычковский, один из создателей игры Orwell Даниэль Маркс, украинский геймдизайнер и сценарист Moonscars Андрей Мороз.

Также Indie Cup поддержали главный редактор контента в Focus Entertainment Ив Ле Яуанк, инди-разработчик и военный ВСУ, автор Titan Chaser Стас Шостак – они опубликовали в соцсети призывы восстановить страницу фестиваля.

Несмотря на это, в X еще не изменили своего решения, и основной аккаунт фестиваля все еще заблокирован.

Один из соорганизаторов фестиваля напомнил о сборе на два дрона для 22-й ОМБр.