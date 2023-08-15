Поддерживали ВСУ: соцсеть X заблокировала аккаунт украинского фестиваля Indie Cup, организаторы обратились к пользователям
В соцсети X заблокировали страницу украинского игрового фестиваля Indie Cup, на которой проводился сбор средств в поддержку ВСУ. Организаторы предполагают, что причина может быть в массовых жалобах россиян
Об этом пишет dev.ua.
Отмечается, что блокировка произошла 10 августа 2023 года. На следующий день один из соорганизаторов фестиваля Степан Прохоренко сообщил , что администрация X отклонила три апелляции на блокировку. В то же время в процессе страница Indie Cup потеряла более 2 тысяч подписчиков.
"Мы предполагаем, что действие аккаунта приостановлено в результате массовой кампании уведомлений со стороны российских граждан из-за нашей работы по сбору средств для украинских волонтеров и вооруженных сил", - подчеркнул Прохоренко.
По его словам, в прошлом году организация провела Indie Cup Ukraine, Фестиваль украинских игр, в Steam и запустила сайт об украинской игровой индустрии.
Прохоренко призвал неравнодушных пользователей писать обращение в поддержку социальной сети с просьбой разблокировать страницу Indie Cup. Отмечается, что на этот призыв откликнулись многие известные западные и украинские разработчики. Это, в частности, основатель и креативный директор студии The Outsiders Дэвид Гольдфарб, один из разработчиков Metal: Hellsinger, инди-разработчик, автор Farlanders Андрей Бычковский, один из создателей игры Orwell Даниэль Маркс, украинский геймдизайнер и сценарист Moonscars Андрей Мороз.
Также Indie Cup поддержали главный редактор контента в Focus Entertainment Ив Ле Яуанк, инди-разработчик и военный ВСУ, автор Titan Chaser Стас Шостак – они опубликовали в соцсети призывы восстановить страницу фестиваля.
Несмотря на это, в X еще не изменили своего решения, и основной аккаунт фестиваля все еще заблокирован.
Один из соорганизаторов фестиваля напомнил о сборе на два дрона для 22-й ОМБр.
- Напомним, в июле миллиардер и новый владелец Twitter Илон Маск заявил , что соцсеть получит новый логотип. Так значок птички сменился на "Х".
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