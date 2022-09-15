Об этом сообщили в Офисе генпрокурора .

Жительница Кривого Рога и житель Павлограда в запрещенной в Украине социальной сети распространяли сообщения с поддержкой так называемой специальной военной операции.

Так, мужчина в своих сообщениях утверждал, что военные действия на территории Украины – это "борьба с нацизмом". Кроме того, он одобрял проект "Новороссия", который до 24 февраля преследовал цель захвата территории Луганщины и Донетчины. После полномасштабного вторжения РФ намеревалась захватить все остальные территории Украины, в первую очередь Харьковщину, Днепропетровщину, Николаевщину, Херсонщину и Запорожье.

Женщина публиковала контент, в котором активно поддерживала президента страны-агрессора.

При обыске у коллаборантов изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику, которую они использовали в своей противоправной деятельности.

В настоящее время подозреваемые обвиняются по ч. 1 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).

14 сентября сообщили , что киевскому судье объявили подозрение в оправдании агрессии РФ и подстрекательстве украинцев к коллаборантству.