Поддерживали военную и оборонно-промышленную базу РФ: США ввели санкции против 42 китайских компаний

Об этом информирует Reuters .

Некоторые из компаний поставляли в РФ интегральные схемы американского происхождения, среди которых микроэлектроника, которую Россия использует для систем точного наведения ракет и беспилотников, запускаемых против гражданских объектов в Украине, говорится в заявлении министерства торговли США.

В список торгового экспортного контроля также попали семь компаний из Финляндии, Германии, Индии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Великобритании.

"Сегодняшнее дополнение к списку компаний дает четкий сигнал: если вы поставляете российскому оборонному сектору технологии американского происхождения, мы узнаем об этом и примем меры", - заявил помощник министра по экспортному контролю Мэтью Аксельрод.