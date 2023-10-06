Поддерживали военную и оборонно-промышленную базу РФ: США ввели санкции против 42 китайских компаний
Соединенные Штаты Америки в пятницу, 6 октября, добавили в список экспортного контроля 42 китайских компании, поддерживающих военную и оборонно-промышленную базу России
Об этом информирует Reuters .
Некоторые из компаний поставляли в РФ интегральные схемы американского происхождения, среди которых микроэлектроника, которую Россия использует для систем точного наведения ракет и беспилотников, запускаемых против гражданских объектов в Украине, говорится в заявлении министерства торговли США.
В список торгового экспортного контроля также попали семь компаний из Финляндии, Германии, Индии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Великобритании.
"Сегодняшнее дополнение к списку компаний дает четкий сигнал: если вы поставляете российскому оборонному сектору технологии американского происхождения, мы узнаем об этом и примем меры", - заявил помощник министра по экспортному контролю Мэтью Аксельрод.
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