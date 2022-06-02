Поддерживала российскую агрессию, "сливала" данные о местах авиаударов: СБУ передала в суд дело приспешницы Шария

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, жительница Винницы в общении с гражданами РФ оправдывала и поддерживала российскую агрессию против Украины.

Фигурантки отрицательно высказывались о руководстве страны, передавала информацию о местах авиаударов, где отмечала приблизительные места попадания ракет.

Обвинения предъявлены по ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины) Уголовного кодекса Украины.

Материалы уголовного производства направлены в суд.

Россияне похищают мужчин на временно оккупированных территориях для выкупа.

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