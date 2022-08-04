Об этом информирует в телеграме BILD .

В Гамбурге был арестован автор пророссийского телеграм-канала. 31-летний немец использовал символ Z, поддерживал военные действия российской армии в Украине и вербовал людей для военной службы за границей.

"Согласно данным следствия, обвиняемый вел телеграм-канал, считавшийся пророссийской национал-большевистской платформой, где выражалось открытое одобрение агрессивной войны против Украины, спровоцированной Россией", - сообщает прокурор.

Кроме того, на одном из фото злоумышленник позировал с российским автоматом. Прокуратура подозревает его в нарушении закона о контроле военного оружия.

23 июля президент Венгрии Виктор Орбан заявил , что санкции не ослабили Россию и остальной мир не присоединился к ограничительным мерам, а потому Запад должен прекратить вооружать Украину и работать над мирным урегулированием.

Германия не будет смягчать санкции против России, введенные из-за полномасштабного вторжения в Украину. Глава МИД Германии Анналена Бербок заверила, что Берлин продолжит поддерживать Киев до тех пор, пока Украина в этом нуждается.

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