Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Машков является одним из ближайших помощников высшего военно-политического руководства страны-агрессора. Он стал объектом расследования СБУ за его публичные высказывания в поддержку вооруженной злости РФ.

Российский актер принимал участие в массовых мероприятиях вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и активно пропагандировал оккупацию Украины, призывая к "присоединению" четырех областей к составу России. В частности, на центральных российских каналах.

Кроме того, Машков незаконно въезжал в временно оккупированные Крым и восточные районы Украины. Там участвовал в пропагандистских мероприятиях в пользу войны против нашего государства.

Для восхваления военных преступлений рашистов тот использовал свои телеграмм-канал и инстаграмм-страницу из более чем 200 тыс. подписчиков.

На основании собранных доказательств Машкову заочно объявили подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность; оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной злости РФ, глорификация её участников); нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Злоумышленник находится на территории России.