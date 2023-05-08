Поддерживал войну РФ и призывал к оккупации: российскому актеру и другу Путину Машкову объявили подозрение
Российский актер Владимир Машков, являющийся другом диктатора Путина, публично призвал к "присоединению" части Украины к РФ, заочно получил подозрение
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Машков является одним из ближайших помощников высшего военно-политического руководства страны-агрессора. Он стал объектом расследования СБУ за его публичные высказывания в поддержку вооруженной злости РФ.
Российский актер принимал участие в массовых мероприятиях вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и активно пропагандировал оккупацию Украины, призывая к "присоединению" четырех областей к составу России. В частности, на центральных российских каналах.
Кроме того, Машков незаконно въезжал в временно оккупированные Крым и восточные районы Украины. Там участвовал в пропагандистских мероприятиях в пользу войны против нашего государства.
Для восхваления военных преступлений рашистов тот использовал свои телеграмм-канал и инстаграмм-страницу из более чем 200 тыс. подписчиков.
На основании собранных доказательств Машкову заочно объявили подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность; оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной злости РФ, глорификация её участников); нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.
Злоумышленник находится на территории России.
- Служба безопасности и Офис генерального прокурора собрали доказательную базу на 170 сенаторов, способствовавших временной оккупации части восточных и южных областей Украины.
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