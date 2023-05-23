Поддерживал РФ и ждал прихода "русского мира": настоятелю монастыря УПЦ МП из Мелитополя сообщено о подозрении
При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры настоятелю монастыря из Мелитополя, входящему в Запорожскую епархию УПЦ (МП), поставлено в известность о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5, ч. 6 ст. 111-1 УК Украины)
Об этом сообщили в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.
По данным следствия, священнослужитель способствовал утверждению оккупационных властей РФ на территории Мелитопольского района. С августа 2022 г. он активно участвовал в пропагандистских мероприятиях против Украины.
"Во время публичных выступлений подозреваемый призвал жителей оккупированного Мелитополя поддержать проведение незаконного референдума о присоединении к составу РФ. Вместе с другими представителями Московского патриархата в поддержку оккупационных властей посетил "церемонию" объявления незаконной аннексии Россией Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой", - говорится в сообщении.
Фото: telegram-канал Офиса Генерального прокурораЗа антиукраинские взгляды и пророссийские убеждения решением СНБО Украины к подозреваемому на пять лет применены персональные санкции.
- 23 мая сообщалось, что Служба безопасности разоблачила на шпионаже сотрудника пограничного управления ФСБ РФ. Он пытался создать агентурную сеть для получения разведывательной информации о Силах обороны Украины.
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