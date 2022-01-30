Поддерживал Путина и аннексию Крыма. Умер актер Леонид Куравлев
30 января 2022 года в Москве ушел из жизни известный советский и российский актер Леонид Куравлев. Ему было 85 лет
Об этом со ссылкой на московские медиа передает Еспресо.TV.
Почти весь январь Куравлев болел воспалением легких. При этом коронавирус у него не подтверждался, говорят медики.
Популярность Куравлеву принесли роли в таких комедийных фильмах, как "Иван Васильевич меняет профессию", "Золотой теленок", "Афоня". В общей сложности им было сыграно более 200 ролей в кино и сериалах.
Типичным для Леонида Куравлева, как для актера, был образ простого советского парня - рабочего или крестьянина, немного ленивого, не слишком образованного, в чем-то наивного.
В последние годы жизни Куравлева кремлевская пропаганда использовала его для оправдания политики Владимира Путина и войны с Украиной. Актер, в частности, публично поддержал аннексию Крыма.
Фигурант базы "Миротворца".
После того как его перестали впускать в Украину, Куравлев заявил:
"Они (украинцы, - ред.) мне не нужны".
В 2016-м в интервью российской газете "Аргументы и факты" говорил следующее:
"Россия мешает многим. Поэтому мне очень жаль Владимира Владимировича Путина. Нашему президенту нужно помогать";
"Существование России - это спасение мира".
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