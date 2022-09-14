Об этом информирует Государственное бюро расследований.

"Судья одного из апелляционных хозяйственных судов подозревается в оправдании российской агрессии и побуждении к коллаборационной деятельности", - говорится в сообщении.

Злоумышленник родился в Крыму, а после оккупации начал работу в одном из судов киевского региона. В это время он одобрял войну РФ и признал оккупацию Украины.

В феврале этого года судья выражал поддержку оккупационных действий рашистов: "Хотел, чтобы такой территории становилось больше и выражал сожаление, что россияне отошли от поселка под Киевом, где он проживает в последние годы".

На оккупированных территориях он призвал знакомых сотрудничать с российскими захватчиками.

Дома подозреваемого продолжаются обыски.

В перехваченном разговоре судьи со знакомым из Мелитополя правоохранители выделили несколько тезисов:

"Главное, чтобы они так обратно не вернулись, как у нас. Тогда тебя придется к нам домой, в Крым".

"Ваш регион жил за счет сельхозпродукции, которая отправлялась в Крым и Россию", "и сейчас, если вам откроют свободную эту, то это нормально будет".

"Хайль Гитлер, а ты что в милицию не идешь там на работу", "а че? , надо делать карьеру, главное чтобы они так обратно не вернулись как у нас".

Судья подозревается в оправдании вооруженной агрессии России против Украины и подстрекательстве к занятию должностей в незаконных правоохранительных органах на временно оккупированной территории (ч. 4 ст. 27, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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