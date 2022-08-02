Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора в телеграме.

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении антиукраинского блогера из Донецка, который будут судить по фактам государственной измены и пособничества России (статья 111, ч. 2; статья 111-2, ч. 1 УК Украины).

"Расследованием установлено, что обвиняемый, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, создал и распространял на своей странице в YouTube, а также в мессенджере Telegram материалы пропагандистского и антиукраинского характера в поддержку действий государства-агрессора", - пишет пресс-служба Офиса ГП.

Также отмечается, что мужчина рассказывал жителям временно оккупированных территорий ложную информацию о ВСУ и патриотически настроенных украинцах, а также оправдывал преступные действия России на территории Украины.

"Он убеждал жителей оккупированных территорий в том, что Россия не их враг, а наоборот "освобождает от порабощения"... Освещая процесс принудительной эвакуации жителей Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов на территорию РФ и так называемой ДНР, мужчина описывал его исключительно положительно. Он убеждал аудиторию в том, что жители этих территорий радуются такой помощи", - говорится в сообщении.

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