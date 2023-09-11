Поддерживал атаки РФ по Украине "в ответ на накачку западным оружием": жителю Донетчины сообщили о подозрении

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

В ноябре 2022 года житель Константиновки публиковал в запрещенной в Украине российской социальной сети сообщения, в которых поддерживал военные преступления РФ, распространял пропагандистские высказывания российских политиков о том, что РФ наносит удары по инфраструктуре Украины "в ответ на накачку этой страны западным оружием".

Мужчина репостил публикации, о якобы миротворческом характере "СВО" и ностальгии по СССР.

В некоторых таких сообщениях люди сравнивали вторжение России в Украину с "освобождением Сталинграда" и проводили другие "исторические параллели". В высказываниях подозреваемый восхищался "подвигами" российских оккупантов, которых на оккупированных территориях Донбасса россияне пытаются ставить в пример школьникам.

Мужчине сообщили о подозрении за распространение материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификацию лиц, ее осуществлявших (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

Примечание. Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.