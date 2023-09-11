Поддерживал атаки РФ по Украине "в ответ на накачку западным оружием": жителю Донетчины сообщили о подозрении
Донецкая областная прокуратура сообщила о подозрении жителю Константиновки, который поддерживал в социальных сетях удары РФ по Украине и восхищался российскими военными
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
В ноябре 2022 года житель Константиновки публиковал в запрещенной в Украине российской социальной сети сообщения, в которых поддерживал военные преступления РФ, распространял пропагандистские высказывания российских политиков о том, что РФ наносит удары по инфраструктуре Украины "в ответ на накачку этой страны западным оружием".
Мужчина репостил публикации, о якобы миротворческом характере "СВО" и ностальгии по СССР.
В некоторых таких сообщениях люди сравнивали вторжение России в Украину с "освобождением Сталинграда" и проводили другие "исторические параллели". В высказываниях подозреваемый восхищался "подвигами" российских оккупантов, которых на оккупированных территориях Донбасса россияне пытаются ставить в пример школьникам.
Мужчине сообщили о подозрении за распространение материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификацию лиц, ее осуществлявших (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).
Примечание. Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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