Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Отмечают, что до 2014 года мужчина работал ведущим на украинских телерадиоканалах. Во время Революции Достоинства он поддерживал киевский Антимайдан и был его ведущим.

Впоследствии мужчина переехал в Москву, где устроился журналистом на государственный телеканал страны-агрессора. В информационном пространстве его представляют как политологом, деканом факультета медиакоммуникаций, президентом Ассоциации "Будущее страны", лидером движения "Русских украинцев", а также недавно военным экспертом. Сейчас он освещает события в Украине, подыгрывая Кремлю. Это вредит информационной безопасности Украины.

Так, в частности, в своих выступлениях в СМИ и в публикациях в соцсетях российский журналист поддерживает власти РФ и полномасштабное вторжение в Украину. Эти материалы преимущественно подготовлены по заказу чиновников России.

На своих страницах мужчина дискредитирует действующую власть Украины и ее представителей, а также призывает российские войска к захвату всей территории Украины.

В настоящее время его объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2 УК (госмена, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификацию ее участников).

2 декабря СБУ сообщила о подозрении митрополиту Кировоградской епархии УПЦ Московского патриархата за оправдание захвата Крыма и российской агрессии в Украине.