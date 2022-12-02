Поддерживал Антимайдан и оправдывал агрессию РФ: бывшему украинскому телеведущему сообщили подозрение в госизмене
Бывшему украинскому телеведущему, ныне российскому журналисту, объявили подозрение в государственной измене и оправдании российской агрессии
Об этом сообщил Офис генпрокурора.
Отмечают, что до 2014 года мужчина работал ведущим на украинских телерадиоканалах. Во время Революции Достоинства он поддерживал киевский Антимайдан и был его ведущим.
Впоследствии мужчина переехал в Москву, где устроился журналистом на государственный телеканал страны-агрессора. В информационном пространстве его представляют как политологом, деканом факультета медиакоммуникаций, президентом Ассоциации "Будущее страны", лидером движения "Русских украинцев", а также недавно военным экспертом. Сейчас он освещает события в Украине, подыгрывая Кремлю. Это вредит информационной безопасности Украины.
Так, в частности, в своих выступлениях в СМИ и в публикациях в соцсетях российский журналист поддерживает власти РФ и полномасштабное вторжение в Украину. Эти материалы преимущественно подготовлены по заказу чиновников России.
На своих страницах мужчина дискредитирует действующую власть Украины и ее представителей, а также призывает российские войска к захвату всей территории Украины.
В настоящее время его объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2 УК (госмена, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификацию ее участников).
- 2 декабря СБУ сообщила о подозрении митрополиту Кировоградской епархии УПЦ Московского патриархата за оправдание захвата Крыма и российской агрессии в Украине.
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