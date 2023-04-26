Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

Житель Севастополя, владелец и главный подсанкционный редактор с 2019 года интернет-ресурса стал оправдывать РФ после оккупации Крыма. С началом полномасштабного вторжения продолжил писать антиукраинские материалы, в которых оправдывал россиян и оккупацию территорий Украины.

К этой работе он привлек двух "внештатных корреспондентов", формировавших "пул экспертов" для распространения российской пропаганды, подготовки и публикации статей. фото, видео. Предатель отмечал, что они выполняют задачи человека из Москвы.

Подозреваемые преследовали цель расшатать общественно-политическую обстановку в Украине, искажить реальные обстоятельства вторжения РФ и скрыть военные преступления россиян.

Владельцу пропагандистского интернет-ресурса инкриминируют распространение материалов с призывами к изменению границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и государственную измену (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 УК Украины).

"Внештатные корреспонденты" – фигуранты отдельных уголовных производств.