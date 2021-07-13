"Поддерживаем" Крымскую платформу ": Британия рассказала об арестах, пытках и запугивание Россией жителей Крыма и ОРДЛО

Об этом говорится в ведомственном "Отчете о правах человека и демократии" 2020 года, передает Укринформ.

В документе говорится, что Россия продолжала игнорировать призывы международных организаций открыть доступ к Крыму и не ограничивать доступ к ОРДЛО.

"В Крыму де-факто российские власти продолжили преследовать группы меньшинств и диссидентов, используя произвольные аресты, пытки и запугивания для ограничения основных свобод. По меньшей мере 109 политических заключенных остались под стражей в России и Крыма, в том числе 72 крымских татар, многие из них содержались в нечеловеческих условиях, подвергались пыткам и жестокому обращению ", - говорится в отчете.

Правозащитники отметили, что продолжат призывать власти РФ выполнять обязательства по правам человека.

"Великобритания также поддержит новую международную Крымскую платформу, которая объединит мировое сообщество ради содействия возвращения Крыма в Украине", - подытожили в министерстве.