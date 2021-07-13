"Поддерживаем" Крымскую платформу ": Британия рассказала об арестах, пытках и запугивание Россией жителей Крыма и ОРДЛО
По данным МИД Великобритании, РФ в 2020 году регулярно нарушала права человека в оккупированном Крыму и ОРДЛО
Об этом говорится в ведомственном "Отчете о правах человека и демократии" 2020 года, передает Укринформ.
В документе говорится, что Россия продолжала игнорировать призывы международных организаций открыть доступ к Крыму и не ограничивать доступ к ОРДЛО.
"В Крыму де-факто российские власти продолжили преследовать группы меньшинств и диссидентов, используя произвольные аресты, пытки и запугивания для ограничения основных свобод. По меньшей мере 109 политических заключенных остались под стражей в России и Крыма, в том числе 72 крымских татар, многие из них содержались в нечеловеческих условиях, подвергались пыткам и жестокому обращению ", - говорится в отчете.
Правозащитники отметили, что продолжат призывать власти РФ выполнять обязательства по правам человека.
"Великобритания также поддержит новую международную Крымскую платформу, которая объединит мировое сообщество ради содействия возвращения Крыма в Украине", - подытожили в министерстве.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.16
Покупка 27.16Продажа 27.38
-
EUR
Покупка 32.1Продажа 32.48
- Актуальное
- Важное