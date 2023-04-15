Об этом заявил федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в четверг в Вене во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщает Укринформ.

"Мы приветствуем желание Украины и Молдовы присоединиться к ЕС. Это ободряет, и это хорошо для всех нас. Мы будем поддерживать эти две страны на их пути в Евросоюз всеми возможными способами", - сказал Ван дер Беллен.

Он отметил, что Австрия также поддерживает членство в ЕС стран Западных Балкан.

По словам австрийского президента, во время встречи с польским коллегой была обсуждена война РФ против Украины и совместные меры ЕС в поддержку Украины.

"И мы занимаем здесь единую позицию, что мы, как Союз, и дальше должны стоять совместно, сплоченно и солидарно на стороне независимой Украины", - подчеркнул он.