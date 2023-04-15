"Поддержим всеми возможными способами": президент Австрии о вступлении Украины в ЕС
Австрия будет поддерживать Украину и Молдову на их пути в Евросоюз всеми возможными способами
Об этом заявил федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в четверг в Вене во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщает Укринформ.
"Мы приветствуем желание Украины и Молдовы присоединиться к ЕС. Это ободряет, и это хорошо для всех нас. Мы будем поддерживать эти две страны на их пути в Евросоюз всеми возможными способами", - сказал Ван дер Беллен.
Он отметил, что Австрия также поддерживает членство в ЕС стран Западных Балкан.
По словам австрийского президента, во время встречи с польским коллегой была обсуждена война РФ против Украины и совместные меры ЕС в поддержку Украины.
"И мы занимаем здесь единую позицию, что мы, как Союз, и дальше должны стоять совместно, сплоченно и солидарно на стороне независимой Украины", - подчеркнул он.
- На этой же пресс-конференции Анджей Дуда заявил , что Польша будет передавать Украине МиГ-29 постепенно, по мере пополнения собственного парка истребителями FA-50 и впоследствии F-35.
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