English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир "Поддержим, как в случае с Украиной": Боррель пообещал Грузии и Молдове помощь от ЕС в случае новой агрессии России

"Поддержим, как в случае с Украиной": Боррель пообещал Грузии и Молдове помощь от ЕС в случае новой агрессии России

17 мая, 2022 вторник
18:40
Мир Хосеп Боррель

ЕС готов предоставить Молдове и Грузии такую же поддержку как Украине в случае реализации угрозы их безопасности со стороны России

Об этом заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель, сообщает грузинский "Первый канал".

"Наше послание Грузии такое же, как всегда: мы поможем Грузии, чем можем, справиться с вызовами. Мы знаем, что Грузия и Молдова испытывают угрозу со стороны России, и мы будем готовы поддержать их, как мы это делали в случае с Украиной. К счастью, в Грузии и Молдове войны нет", - сказал Боррель.

Боррель добавил, что украинцы оказывают решительное сопротивление России, и последствия войны на данный момент не отвечают ожиданиям России.

"Российскую армию останавливают украинцы, и мы должны продолжать поддерживать украинцев оружием. Именно поэтому мы одобрим выделение дополнительных 500 млн евро на помощь", - заявил Боррель.

  • Отметим, что Жозеп Боррель 13 марта сообщил, что ЕС предоставит Украине еще 500 миллионов евро военной поддержки. Также он уверен, что в ближайшие дни можно будет достичь договоренностей по эмбарго на импорт нефти из России.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

ЕС
Грузия
Молдова
Жозеп Боррель
Читайте также:
На фото: Ігор Тацюра, ЗСУ, Сили Тро Тероборона
15 мая, 2022 воскресенье
Зеленский сменил командующего сил Теробороны ВСУ
16 мая, 2022 понедельник
Саммит ОДКБ продемонстрировал изоляцию Путина, - The New York Times
Володимир Путін та Сі Цзіньпін (праворуч)
13 мая, 2022 пятница
Китай пытается спасти Россию от поражения в войне с Украиной, - юрист Загребельская
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.43
    Покупка 31.43
    Продажа 32.04
  • EUR
    Покупка 32.66
    Продажа 33.38
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
17 мая
19:53
Оккупанты ударили авиацией по заводу Knauf на Донетчине
19:48
Враг пытается наступать вдоль всей линии столкновения на Донецком направлении: обстреливает населенные пункты ракетами и артиллерией
19:31
Жозеп Боррель
ЕС не допустит, чтоб у Украины закончилось оружие, - Боррель
19:30
Анонс
Сборная Украины – Эмполи (Италия). LIVE студия перед благотворительным матчем Stop War
19:14
ВООЗ
После выхода из Совета Европы Россия готовится уйти из ВОЗ и ВТО
19:05
Канцлер Австрии раскритиковал публичность переговоров между Еврокомиссией и Венгрией по нефтяному эмбарго против РФ
19:04
Российская ракета попала в пятиэтажку в Бахмуте: погиб человек, тяжело ранена 9-летняя девочка
18:38
Посольство Израиля вернулось в Киев
18:28
Аналитика
на фото: Роман Костенко
Оккупанты хотят оттянуть наши силы с Востока и Николаевщины на Сумы, - полковник СБУ Костенко
18:23
Все теробороновцы на передовой имеют шлемы, бронежилеты, аптечки и прошли обучение, - заместитель командующего Сил ТрО
18:20
ГБР нашло предприятие российского олигарха Молчанова возле Киева
17:51
Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО 18 мая, - шведский премьер
17:40
Анналена Бербок
Бербок назвала Путина лично ответственным за рост цен на продовольствие и энергоносители
17:31
Украина получила две награды в сфере кибербезопасности CYBERSEC Award
17:14
В Австрии планируется обсудить политику своего нейтралитета на фоне агрессии РФ и вступления Финляндии и Швеции в НАТО
17:12
Художник, спасший более 10 жизней: боец Нацгвардии Шаман останавливал кровотечения собратьям под обстрелами в Попасной
17:00
Минобороны за апрель перечислило для выплат денежного довольствия военнослужащим 51,5 млрд гривен
16:55
Более 350 человек после помилования ушли на фронт с 24 февраля, - Малюська
16:30
OTAN Beer
В Финляндии выпустили пиво в честь движения страны в НАТО
16:21
Порошенко об освобождении из плена украинских военных: готов на любом этапе присоединиться к переговорам
16:20
Парламент Финляндии проголосовал за вступление в НАТО
16:20
В Луганской области 17 мая эвакуировали 73 человека, россияне обстреляли один из автобусов "Градами"
16:14
Операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой, - Маляр
16:13
Эксклюзив
Павел Климкин
Путин дожмет Лукашенко: стоит ожидать провокаций на польско-белорусской границе, - Климкин
16:06
Эксклюзив
В Изюме нет света, воды и связи, однако до сих пор есть люди, нуждающиеся в помощи, — секретарь горсовета
15:42
Ярмоленко объяснил, почему летом не вернется в "Динамо"
15:41
Оккупанты планируют использовать для пропаганды клубные автобусы футбольной команды "Мариуполь"
15:38
Эксклюзив
Почему оккупанты не выговаривают "паляныцю" - научные факты
15:34
СБУ
Выспрашивали секретную информацию у военных: СБУ обезвредила российскую агентурную сеть в Николаеве
14:40
Кремль пытается привлечь мировые СМИ к распространению российских фейков
14:38
Обновлено
Оккупанты с утра 17 мая обстреливают Сумщину с российской территории. Есть попытка прорвать госграницу
14:35
Интервью
Айдер Муждабаев
Россияне побьют рекорды по скорости пошива украинских флагов, – Айдер Муждабаев
14:29
Эвакуированных из Азовстали тяжелораненых бойцов обменяют на россиян после стабилизации их состояния, - Верещук
14:20
Эксклюзив
Активная фаза войны продлится до сентября 2022 года, - военный эксперт Рустамзаде
14:13
В Луганской области из Горной ОТГ эвакуировали 32 человека, из них семеро - дети
14:13
"Приходилось постоянно менять позиции и фактически жить в танке": 93-я бригада рассказала о боях на трофейном Т-80 БВМ
13:59
Переговоры между Украиной и Россией приостановлены, - Подоляк
13:56
Военные в Запорожье начали получать оружие по программе ленд-лиза
13:56
Обновлено
Российские войска нанесли ракетные удары по поселку Десна на Черниговщине, есть погибшие
13:46
Эксклюзив
Путин может прибегнуть к позиционной войне. Агрессор никогда не скажет, что проиграл Украине, - военный эксперт Рустамзаде
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV