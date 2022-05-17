"Поддержим, как в случае с Украиной": Боррель пообещал Грузии и Молдове помощь от ЕС в случае новой агрессии России
ЕС готов предоставить Молдове и Грузии такую же поддержку как Украине в случае реализации угрозы их безопасности со стороны России
Об этом заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель, сообщает грузинский "Первый канал".
"Наше послание Грузии такое же, как всегда: мы поможем Грузии, чем можем, справиться с вызовами. Мы знаем, что Грузия и Молдова испытывают угрозу со стороны России, и мы будем готовы поддержать их, как мы это делали в случае с Украиной. К счастью, в Грузии и Молдове войны нет", - сказал Боррель.
Боррель добавил, что украинцы оказывают решительное сопротивление России, и последствия войны на данный момент не отвечают ожиданиям России.
"Российскую армию останавливают украинцы, и мы должны продолжать поддерживать украинцев оружием. Именно поэтому мы одобрим выделение дополнительных 500 млн евро на помощь", - заявил Боррель.
- Отметим, что Жозеп Боррель 13 марта сообщил, что ЕС предоставит Украине еще 500 миллионов евро военной поддержки. Также он уверен, что в ближайшие дни можно будет достичь договоренностей по эмбарго на импорт нефти из России.
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