Об этом заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель, сообщает грузинский "Первый канал".

"Наше послание Грузии такое же, как всегда: мы поможем Грузии, чем можем, справиться с вызовами. Мы знаем, что Грузия и Молдова испытывают угрозу со стороны России, и мы будем готовы поддержать их, как мы это делали в случае с Украиной. К счастью, в Грузии и Молдове войны нет", - сказал Боррель.

Боррель добавил, что украинцы оказывают решительное сопротивление России, и последствия войны на данный момент не отвечают ожиданиям России.

"Российскую армию останавливают украинцы, и мы должны продолжать поддерживать украинцев оружием. Именно поэтому мы одобрим выделение дополнительных 500 млн евро на помощь", - заявил Боррель.

Отметим, что Жозеп Боррель 13 марта сообщил, что ЕС предоставит Украине еще 500 миллионов евро военной поддержки. Также он уверен, что в ближайшие дни можно будет достичь договоренностей по эмбарго на импорт нефти из России.

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