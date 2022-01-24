Поддержали Украину на фоне угрозы вторжения России: в Вене прошел митинг представителей нескольких диаспор

Об этом сообщает Кавказ.Реалии.



В общей сложности на акции собралось около ста человек – члены украинской, грузинской, белорусской, чеченской и других диаспор. Они принесли флаги и плакаты. Сам митинг был посвящен празднованию Дня соборности Украины.



Принявшая участие в митинге чеченская активистка Роза Дунаева заявила в комментарии для Кавказ.Реалии, что активисты вышли в знак солидарности против российского агрессора.



"Чеченский народ пережил агрессию со стороны федеральных сил и понимает, как это опасно. На митинге также звучали слова в поддержку Ичкерии и независимости чеченского народа", - рассказала Дунаева.



Западные СМИ сообщают о подготовке вероятного вторжения России в Украину с осени 2021 года из-за высокой концентрации российских войск у границ. Российские власти отрицают планы по вторжению.

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