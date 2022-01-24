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Поддержали Украину на фоне угрозы вторжения России: в Вене прошел митинг представителей нескольких диаспор

24 января, 2022 понедельник
17:05
война с Россией

В Вене прошел массовый митинг представителей нескольких диаспор, поддержавших Украину на фоне угрозы военной агрессии со стороны России, активными участниками которого стали представители непризнанной Чеченской Республики Ичкерия

Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

В общей сложности на акции собралось около ста человек – члены украинской, грузинской, белорусской, чеченской и других диаспор. Они принесли флаги и плакаты. Сам митинг был посвящен празднованию Дня соборности Украины.

Принявшая участие в митинге чеченская активистка Роза Дунаева заявила в комментарии для Кавказ.Реалии, что активисты вышли в знак солидарности против российского агрессора.

"Чеченский народ пережил агрессию со стороны федеральных сил и понимает, как это опасно. На митинге также звучали слова в поддержку Ичкерии и независимости чеченского народа", - рассказала Дунаева.

Западные СМИ сообщают о подготовке вероятного вторжения России в Украину с осени 2021 года из-за высокой концентрации российских войск у границ. Российские власти отрицают планы по вторжению.

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