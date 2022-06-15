Поддержали российскую агрессию: из НАН Украины исключили Азарова и еще 20 человек
В среду общее собрание НАН Украины по результатам тайного голосования приняло решение об исключении из состава Академии отдельных ее членов
Об этом идет речь в официальном обращении Национальной академии наук Украины.
Речь идет об иностранных членах НАН – российских и белорусских ученых, поддержавших полномасштабное вторжение РФ в Украину. Также речь идет о членах Академии, которые сотрудничают с государством-агрессором и сейчас находятся на временно оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе, а также за рубежом.
"Ученые РФ в значительной своей массе стали на путь поддержки – как активной, так и молчаливой – преступных действий руководства своего государства. С кощунственными, насыщенными ложью, извращениями и обвинениями в адрес Украины, заявлениями о такой поддержке выступили президиум российской академии наук и Союз ректоров России. Среди тех, кто принял непосредственное участие в этой позорной кампании или по меньшей мере не предпринял каких-либо попыток осуждения российской агрессии, оказались и иностранные члены нашей Академии – преимущественно граждане РФ", - отметил во время выступления на заседании президент НАН Украины академик Анатолий Загородний. .
Таким образом, из состава НАН Украины было исключено:
- по Отделению математики – академика НАН Украины Ковалева Александра Михайловича , иностранного члена НАН Украины Осипова Юрия Сергеевича ;
- по Отделению информатики – иностранных членов НАН Украины Гвишиани Алексея Джерменовича , Евтушенко Юрия Гавриловича , Садовничего Виктора Антоновича ;
- по Отделению физики и астрономии – члена-корреспондента НАН Украины Варюхина Виктора Николаевича , иностранных членов НАН Украины Андреева Александра Федоровича , Зеленого Льва Матвеевича , Месяца Геннадия Андреевича ;
- по Отделению наук о Земле – членов-корреспондентов НАН Украины Азарова Николая Яновича, Анциферова Андрея Вадимовича , Коновалова Сергея Карповича , Коротаева Геннадия Константиновича , Полонского Александра Борисовича ;
- по Отделению физико-технических проблем материаловедения – иностранного члена НАН Украины Витязя Петра Александровича ;
- по Отделению физико-технических проблем энергетики – иностранного члена НАН Украины Демирчана Камо Сероповича ;
- по Отделению химии – иностранного члена НАН Украины Нефедова Олега Матвеевича ;
- по Отделению биохимии, физиологии и молекулярной биологии – иностранного члена НАН Украины Григорьева Анатолия Ивановича ;
- по Отделению общей биологии – иностранного члена НАН Украины Шумного Владимира Константиновича ;
- по Отделению истории, философии и права – иностранного члена НАН Украины Семенова Евгения Васильевича .
Также прекращено членство в Национальной академии наук Украины, академика НАН Украины по Отделению общей биологии НАН Украины Егорова Виктора Николаевича (по собственному желанию).
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