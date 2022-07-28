Об этом сообщает Европейская Правда.

"Я хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы подтвердить непоколебимую солидарность и полную поддержку Украины моей страной, а также глубокую дружбу, объединяющую две страны" - написала Лябиб.



Как известно, летом 2021 года бельгийское министерство иностранных дел ездило в оккупированный Крым, когда еще было журналисткой и не занимало должность главы МИД.



В своем письме Лябиб никак не упомянула о своей прошлогодней поездке, однако отметила, что Крым и Донецкая область принадлежат Украине.



"Территориальная целостность Украины в пределах ее международно признанных границ должна полностью уважаться. Эти границы охватывают все территории Украины, среди которых Крым и Донбасс, находящиеся сейчас под незаконной оккупацией Российской Федерации непосредственно или через марионеточные режимы", - сказала Лябиб.



Она также выразила поддержку европейской перспективе Украины.



"Бельгия рассматривает Украину как члена европейской семьи. Мы твердо поддерживаем решимость вашей страны защищать те же ценности свободы и демократии, которые вдохновляют европейский проект", - написала она.



"Бельгия систематически решительно осуждает агрессию России против Украины. Мы также решительно поддерживаем борьбу с безнаказанностью военных преступлений. Бельгия намерена продолжать оказывать политическую, экономическую, военную и гуманитарную поддержку вашей стране. И мы будем рядом, когда дело дойдет до восстановления вашей страны после войны и поддержки Украины в осуществлении необходимых реформ на пути к ее европейской судьбе", - пишет Лябиб в письме.



Министр также выразила надежду, что в ближайшее время сможет посетить Киев.