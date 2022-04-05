Поддержал российское вторжение: против мэра Рубежного в Луганской области открыли дело за коллаборационизм

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram.

Сообщается, что в марте 2022 г. мэр города Рубежное осуществлял публичные призывы к поддержке решений и действий Российской Федерации в части так называемой военной операции.



Также он призвал к сотрудничеству с государством-агрессором, вооруженными формированиями и оккупационной администрацией РФ. К тому же, призвал к непризнанию государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Украины.