Поддержал российское вторжение: против мэра Рубежного в Луганской области открыли дело за коллаборационизм
Против мэра города Рубежное Сергея Хортова Луганской области возбудили уголовное производство по статье "коллаборационизм"
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram.
Сообщается, что в марте 2022 г. мэр города Рубежное осуществлял публичные призывы к поддержке решений и действий Российской Федерации в части так называемой военной операции.
Также он призвал к сотрудничеству с государством-агрессором, вооруженными формированиями и оккупационной администрацией РФ. К тому же, призвал к непризнанию государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Украины.
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