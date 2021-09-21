Подделывали справки и свидетельства о вакцинации: СБУ разоблачила схему трудоустройства за рубежом в обход COVID-ограничений

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



Согласно сообщению, СБУ разоблачила на Буковине преступную группу, которая наладила схему изготовления и сбыта поддельных документов для пересечения границы в условиях COVID-19.



По информации ведомства, схему организовали трое черновчан весной этого года. Для нужд "бизнеса" они арендовали офис, а клиентов искали через перевозчиков.



Отмечается, что дельцы подделывали справки об отсутствии COVID-19 свидетельства о вакцинации международного образца, а также договоры с иностранными работодателями.



Злоумышленники также предоставляли услуги гражданам других государств в Украине. Они изготавливали фальшивые результаты ПЦР-тестов, вроде сделанных за рубежом и страховые полисы. Преступники выполняли работу "в сжатые сроки и без посещения медицинских учреждений".



По данным следствия, стоимость «услуг» составляла от 200 грн за поддельную справку о результатах ПЦР-теста до 3 тыс. грн за полный пакет документов, необходимых для выезда украинского гражданина за границу. "Пакет" для иностранца злоумышленники оценили в 1 тыс. грн.



В пресс-служба отметили, что такой "бизнес" приносил организаторам в полмиллиона гривен чистого дохода в месяц.

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