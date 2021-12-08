Подделывали ПЦР-тесты желающим попасть в оккупированный Крым: в Украине разоблачили злоумышленников

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Схема действовала не менее полугода, а получали мошенники более полумиллиона гривен в месяц.

По информации следствия, организаторами продаж фальшивых ПЦР-тестов были двое жителей Генического района Херсонщины. Они действовали на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Чонгар".





Сначала злоумышленники продавали поддельные тесты отдыхающим, желающим попасть в временно оккупированный Крым. У части из них были международные COVID-сертификаты, однако "власть" полуострова их не признает, поэтому для беспрепятственного пересечения границы необходимо иметь ПЦР-тесты.Один поддельный отрицательный тест стоил 1,5 тыс. грн.Также в схеме приняли участие автобусные перевозчики, в том числе ездящие с временно оккупированных территорий.Перед выходом на маршрут предприниматель и водитель маршрутного брали у пассажиров фото их паспортных данных и посылали злоумышленникам, а по прибытии на КПВВ получали фальшивые справки о негативных результатах ПЦР-тестов и направлялись дальше к линии разграничения.У перевозчиков мошенники просили от 700 грн за тест.В ходе обысков у злоумышленников полиция обнаружила фиктивные справки о негативных результатах ПЦР-тестов, изготовленных с использованием реквизитов одного из сертифицированных отечественных медицинских учреждений; электронные носители информации и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.Им планируют объявить о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

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