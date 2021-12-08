Подделывали ПЦР-тесты желающим попасть в оккупированный Крым: в Украине разоблачили злоумышленников
СБУ разоблачила злоумышленников, продававших "фейковые" отрицательные ПЦР-тесты. Их "услугами" пользовались в частности те, кто хотел посетить оккупированный Крым
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Схема действовала не менее полугода, а получали мошенники более полумиллиона гривен в месяц.
По информации следствия, организаторами продаж фальшивых ПЦР-тестов были двое жителей Генического района Херсонщины. Они действовали на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Чонгар".
Один поддельный отрицательный тест стоил 1,5 тыс. грн.
Также в схеме приняли участие автобусные перевозчики, в том числе ездящие с временно оккупированных территорий.
Перед выходом на маршрут предприниматель и водитель маршрутного брали у пассажиров фото их паспортных данных и посылали злоумышленникам, а по прибытии на КПВВ получали фальшивые справки о негативных результатах ПЦР-тестов и направлялись дальше к линии разграничения.
У перевозчиков мошенники просили от 700 грн за тест.
В ходе обысков у злоумышленников полиция обнаружила фиктивные справки о негативных результатах ПЦР-тестов, изготовленных с использованием реквизитов одного из сертифицированных отечественных медицинских учреждений; электронные носители информации и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.
Им планируют объявить о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
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