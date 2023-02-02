Подделывали документы о получении продуктов: пятерых военнослужащих подозревают в завладении более 4,6 млн грн
Правоохранители разоблачили пятерых военных, которые подделывали документы о получении продуктов на склады части. Их подозревают в завладении более 4,6 млн грн
Об этом информирует Государственное бюро расследований .
"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора по результатам многомесячной совместной операции правоохранители разоблачили и задержали преступную группу, в состав которой входило руководство и должностные лица одной из воинских частей", - пишет пресс-служба.
Следствие установило, что пять служащих воинской части подделывали финансово-хозяйственные документы о получении продуктов на склад.
Сообщается, что полученную разницу злоумышленники делили между собой. Ориентировочная сумма хищения – более 4,6 млн гривен.
Правоохранители провели обыски и изъяли незаконное оружие, боеприпасы, черновую бухгалтерию и деньги.
В настоящее время задержанным готовятся сообщить о подозрении по факту завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением.
- 1 февраля уволенному заместителю министра обороны Украины, отвечавшему за тыловое обеспечение ВСУ, сообщили о подозрении в причастности к закупкам продуктов по завышенным ценам и некачественной амуниции.
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