Подделывал COVID-сертификаты в фейковом приложении "Дия": в Николаеве разоблачили подростка

Об этом сообщили в пресс-центре Генпрокуратуры.



Следствие выяснило, что несовершеннолетний за деньги предоставлял доступ к сайту, похожему на приложение "Дия". В специальном редакторе он мог создать фальшивые копии COVID-сертификатов.



Доступ на сайт стоил от 250 до 650 грн, которые он получал на электронный кошелек платежного сервиса РФ.



После этого заказчик получал архив с программным обеспечением, который необходимо установить на телефон.



Услугами мошенника воспользовалось более тысячи человек.



Во время обыска правоохранители обнаружили выходные файлы поддельного приложения "Дия", переписку с заказчиками, информацию о продаже архива и деньги.



Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 361 УК Украины (вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).



Полиция блокирует каналы распространения фековой "Дии" и выясняет, кто заказывал поддельные сертификаты.

Напомним 27 октября киберполиция в сотрудничестве с представителями Минцифры разоблачили 21-летнего мужчину, который в одиночку разработал приложение, которое по дизайну было идентично с "Дией". Задержанному разработчику фейкового приложения предложили стажировку в Министерстве цифровой трансформации, 21-летний парень поработает в министерстве до вынесения приговора судом.

3 ноября в Харькове киберполиция задержала подделавшего "Дию" подростка: на его канал подписалось более 20 тыс. человек.

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