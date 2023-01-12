Поддельные часы от Путина: во время обысков в доме херсонского коллаборанта обнаружили "подарок" за поддержку оккупантов
У псевдозаместителя мэра Херсона ГБР во время обысков обнаружило поддельные "золотые" часы от Путина, как "подарок" за поддержку оккупационных властей
Об этом информирует Государственное бюро расследований.
"Работники ГБР во взаимодействии с прокуратурой произвели обыск у псевдочиновника оккупационной мэрии Херсона, подозреваемого в работе на врага. На этот раз очередь дошла до фейкового "первого заместителя мэра Херсона", - пишет прессслужба.
Во время обысков правоохранители обнаружили документы, которые могут быть доказательной базой для следствия. Также обнаружили золотые наградные часы от президента России, которыми коллаборант "хвастался в окружении, утверждая, что это настоящий подарок от Путина за теплую встречу власти".
После освобождения Вооруженными Силами Украины города Херсона, злоумышленник скрылся и оставил все имущество и часы дома.
"Наверное, большим разочарованием для коллаборанта станет то, что найденные часы оказались обычной подделкой в худшем исполнении "русской глубинки"", - отметили в ГБР.
В настоящее время правоохранители планируют заочно объявить о подозрении фигуранту.
- Сотрудники ГБР в ходе проведения стабилизационных мероприятий задержали в Херсоне четырех работников Северной исправительной колонии №90, работавших на захватчиков во время временной оккупации города.
- 30 декабря 2022 года в Херсоне задержали коллаборантку, которая после работы руководителем "отдела кадров" в оккупационной колонии сдалась правоохранителям.
- Также в Херсоне задержали бывшую главу "филиала российской железной дороги", которая помогала перерасвть военные эшелоны врага в Украину.
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