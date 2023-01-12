Об этом информирует Государственное бюро расследований.

"Работники ГБР во взаимодействии с прокуратурой произвели обыск у псевдочиновника оккупационной мэрии Херсона, подозреваемого в работе на врага. На этот раз очередь дошла до фейкового "первого заместителя мэра Херсона", - пишет прессслужба.

Во время обысков правоохранители обнаружили документы, которые могут быть доказательной базой для следствия. Также обнаружили золотые наградные часы от президента России, которыми коллаборант "хвастался в окружении, утверждая, что это настоящий подарок от Путина за теплую встречу власти".

После освобождения Вооруженными Силами Украины города Херсона, злоумышленник скрылся и оставил все имущество и часы дома.

"Наверное, большим разочарованием для коллаборанта станет то, что найденные часы оказались обычной подделкой в худшем исполнении "русской глубинки"", - отметили в ГБР.

В настоящее время правоохранители планируют заочно объявить о подозрении фигуранту.

Сотрудники ГБР в ходе проведения стабилизационных мероприятий задержали в Херсоне четырех работников Северной исправительной колонии №90, работавших на захватчиков во время временной оккупации города.

30 декабря 2022 года в Херсоне задержали коллаборантку, которая после работы руководителем "отдела кадров" в оккупационной колонии сдалась правоохранителям.

Также в Херсоне задержали бывшую главу "филиала российской железной дороги", которая помогала перерасвть военные эшелоны врага в Украину.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb