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Подделка документов для национального отбора. Alina Pash заявила, что открыта к критике

26 сентября, 2022 понедельник
18:08
Таблоид

Украинская певица Alina Pash, которая во время Национального отбора Евровидения попала в скандал из-за подделки документов о незаконном пересечении админграницы с оккупированным Крымом, прокомментировала рассмотрение дела

Alina Pash дала интервью YouTube-каналу MUZVAR.

Во время Национального отбора Евровидения украинская певица предоставила Общественному вещателю фейковую справку о том, что въезжала в 2015 году в Крым со стороны Украины, не нарушая таким образом закон.

Национальная полиция Украины открыла производство по подделке документа. Пока дело еще не закрыто, и Alina Pash рассказала о своих отношениях с вещателем и менеджером.

Так, артистка сообщила, что причастна к делу и открыта к сотрудничеству.

"Мы на связи с "Суспильным", в нормальных отношениях. Я их понимаю, а они меня понимают. Уже все прояснено полноценно. Все детали мы устроили", - сказала она.

Alina Pash отметила, что Национальная полиция еще "должна среагировать на момент" по документам. По поводу менеджера, который и подавал документы певицы на участие в Национальном отборе, с ним певица распрощается.

"С моим менеджером мы распрощаемся в юридическом плане, но морально между нами тоже любой контакт закончен", - сообщила Alina Pash.

Она добавила, что между ними давно было напряжение, а инцидент на Национальном отборе стал "своеобразной точкой". Alina заметила, что ни от чего не прячется.

"Я не от чего не скрываюсь, ни от какой конструктивной критики, которая, кстати, очень помогает расти", - подчеркнула певица.

  • После победы певицы Alina Pash в Нацотборе одесский активист Сергей Стерненко заявил, что она могла подделать справку о посещении оккупированного Крыма от Госпогранслужбы.
  • Он сообщил, что накануне, с 16.04.2015 по 21.04.2015, Паш также летала в Грузию, а после - в Венгрию, заехав туда 16.02.2016 через пункт пропуска "Чоп" и вернувшись 28.02.2016 через ПП "Лужанка". За указанные периоды она как раз публиковала у себя в инстаграмме фото из Грузии и Венгрии.
  • Активист сообщил, что Суспильное отреагировало на его заявление о подделке Алиной Паш документов и обратилось в ГПСУ с требованием предоставить официальную информацию о ее визитах в оккупированный Крым.
  • Стерненко утверждает, что "государственная граница Украины" с Крымом – это недопустимая терминология в справке Паш.
  • В свое оправдание певица говорила, что поскольку "Крым - это Украина" выступать она ездила "в Украину". К тому же попала она туда, по ее словам, не через российскую границу, а через украинскую, и действовала она как частное лицо, посещавшее свадьбу своих знакомых, где и выступала с небольшим концертом.

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Культура
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