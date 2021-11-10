Подделка COVID-сертификатов: двое украинских врачей получили обвинительные приговоры

Об этом в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Евгений Енин.



"С начала года начато почти 1200 уголовных производств из-за подрока результатов ПЦР-тестов, COVID-сертификатов международных свидетельств о вакцинации. Уже есть два обвинительных приговора в отношении врачей", - написал Енин.



В частности, по его словам, одного врача оштрафовали на 34 тыс. грн и лишили на год права заниматься деятельностью, связанной с выдачей подобных справок. Во Франковске врач был приговорен к двум годам лишения свободы по испытанию с испытательным сроком на один год.



Енин добавил, что также вынесено 60 обвинительных приговоров по фактам приобретения и использования поддельных COVID-сертификатов, в основном, во время пересечения границы. Он отметил, что все они пока отделались штрафами.



В то же время чиновник отметил, что именно заказ COVID-сертификата без его использования не влечет уголовную ответственность, поскольку является лишь подготовкой к уголовному проступку.