Подделал разрешение СБУ на ведение бизнеса и ежемесячно "зарабатывал" 20 млн грн: в Украине разоблачили мошенников
CБУ разоблачила злоумышленников, подделавших и пытавшихся использовать "документ за подписью начальника кибердепартамента СБУ", чтобы возобновить работу конвертцентра
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По информации следствия, конвертационный центр предоставлял "услуги" по формированию фиктивного НДС и минимизации налогов посредством оформления фиктивных хозяйственных операций.
Работа конвертцентра наносила госбюджету убытки на 20 млн грн ежемесячно.
Государственная налоговая служба заблокировала эту деятельность путем включения в список рисковых предприятий.
Одному из фигурантов дела сообщили о подозрении по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.
Позже организаторы "схемы" попытались возобновить работу конвертационного центра. Мошенники подделали документы СБУ и предоставили их в региональное подразделение налоговой службы для исключения подконтрольных фирм из перечня рисковых предприятий.
Правоохранители разоблачили противоправную деятельность и причастных к ней.
Следователи выяснили, что организаторами "схемы" являлись руководители нескольких коммерческих структур. Для проведения сделок они вносили недостоверные сведения в отчетную документацию и Единый реестр налоговых накладных.
Сейчас идет досудебное расследование для привлечения к ответственности других участников правонарушения.
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