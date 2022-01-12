Подделал разрешение СБУ на ведение бизнеса и ежемесячно "зарабатывал" 20 млн грн: в Украине разоблачили мошенников

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



По информации следствия, конвертационный центр предоставлял "услуги" по формированию фиктивного НДС и минимизации налогов посредством оформления фиктивных хозяйственных операций.



Работа конвертцентра наносила госбюджету убытки на 20 млн грн ежемесячно.



Государственная налоговая служба заблокировала эту деятельность путем включения в список рисковых предприятий.



Одному из фигурантов дела сообщили о подозрении по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.



Позже организаторы "схемы" попытались возобновить работу конвертационного центра. Мошенники подделали документы СБУ и предоставили их в региональное подразделение налоговой службы для исключения подконтрольных фирм из перечня рисковых предприятий.



Правоохранители разоблачили противоправную деятельность и причастных к ней.



Следователи выяснили, что организаторами "схемы" являлись руководители нескольких коммерческих структур. Для проведения сделок они вносили недостоверные сведения в отчетную документацию и Единый реестр налоговых накладных.



Сейчас идет досудебное расследование для привлечения к ответственности других участников правонарушения.

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