Об этом пишет министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что в России регулярно увольняли командиров с начала вторжения в Украину, но отстранение генерал-майора Ивана Попова с должности командира 58-й общевойсковой армии привлекает внимание тем, что причиной его увольнения, вероятно, было выражение беспокойства, а не негативные результаты его работы.

Британская разведка отмечает, что произошла утечка видео с Поповым, предназначенного для его войск, в котором он выразил резкую критику руководства российского минобороны. По словам Попова, минобороны России "ударило по ним с тыла, жестоко обезглавило армию в самый сложный и напряженный момент".

В разведке заявили, что комментарии Попова демонстрируют серьезное недовольство, которое, вероятно, испытывают многие офицеры высшего военного руководства. Эти жалобы во многих аспектах соответствуют жалобам владельца ПИК Вагнера Евгения Пригожина, выразившего их перед своим мятежом в июне 2023 года.