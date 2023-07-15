Подчиненные российские офицеры выражают серьезное недовольство высшим военным руководством РФ, - британская разведка
Российские офицеры выражают все большее недовольство работой высшего военного руководства РФ, в частности министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба генерала Валерия Герасимова
Об этом пишет министерство обороны Великобритании.
Отмечается, что в России регулярно увольняли командиров с начала вторжения в Украину, но отстранение генерал-майора Ивана Попова с должности командира 58-й общевойсковой армии привлекает внимание тем, что причиной его увольнения, вероятно, было выражение беспокойства, а не негативные результаты его работы.
Британская разведка отмечает, что произошла утечка видео с Поповым, предназначенного для его войск, в котором он выразил резкую критику руководства российского минобороны. По словам Попова, минобороны России "ударило по ним с тыла, жестоко обезглавило армию в самый сложный и напряженный момент".
В разведке заявили, что комментарии Попова демонстрируют серьезное недовольство, которое, вероятно, испытывают многие офицеры высшего военного руководства. Эти жалобы во многих аспектах соответствуют жалобам владельца ПИК Вагнера Евгения Пригожина, выразившего их перед своим мятежом в июне 2023 года.
- 12 июля стало известно, что в РФ отстранили командира 58 армии Ивана Попова, который воюет на Запорожском направлении – сам он утверждает, что это из-за доклада о реальных проблемах России на фронте.
- 14 июля Институт изучения войны сообщил , что увольнение российского командира 58 армии Ивана Попова из-за доклада о проблемах россиян на фронте указывают на то, что оборона РФ в Украине, вероятно, хрупкая.
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